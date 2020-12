Posse de Lauro Junior, Fifa e vereadores eleitos terá transmissão remota

Nesta sexta-feira (01/01/2021), acontece, às 9 horas da manhã, a Cerimônia de Posse do prefeito eleito Lauro Junior, do vice Fifa e dos nove vereadores para a gestão 2021-2024 da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.

Conforme orientação da Resolução nº 1488/2020, da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, a cerimônia não será aberta ao público, devido a pandemia do COVID-19 e evitando, desta forma, aglomerações. O evento será transmitido ao vivo pelo perfil da prefeitura no Facebook e no portal Jandaia Online.

Durante o evento será realizada a votação para o Presidente da Câmara Municipal para o Biênio 2021-2022 e a posse dos nove vereadores que compõem o Poder Legislativo da cidade. Todas as medidas de segurança serão tomadas para os participantes presenciais, como utilização de máscara e distanciamento social.

As atividades da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul retornam na próxima terça-feira (05) já sob nova administração. “Estamos muito motivados para trazer para a Prefeitura de Jandaia do Sul uma gestão profissional e eficiente. Temos uma longa caminhada, mas temos hoje uma equipe olhando para a mesma direção e com muita capacidade técnica para realizar os projetos propostos.

Todos estão aqui pela mesma causa: contribuir para o crescimento e a prosperidade da nossa cidade”, afirma o novo prefeito eleito Lauro Junior. A população jandaiense poderá acompanhar a Cerimônia de Posse da nova gestão através das redes sociais facebook.com/Prefeituradejandaiadosul ou facebook.com/jandaiaonline.com.br e, também, pela Rádio Jandaia 103.3 FM e AM 620.