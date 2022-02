Polícia Militar apreende motocicleta em São Pedro do Ivaí

Data do Registro: 10/02/2022 22:37:39 Endereço: AVENIDA DOUTOR CICERO DE MORAES, 110, centro – SÃO PEDRO DO IVAÍ Natureza Atendimento: INFRACAO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE

Em patrulhamento, a equipe policial visualizou um homem conduzindo uma motocicleta em atitudes suspeitas, foi feito a abordagem e o homem identificado como sendo ___, 19 anos, que em revista pessoal não fora encontrado nada de ilícito e ao checar sua motocicleta foi constatado que consta pendências administrativas e que o condutor não possui CNH. Diante dos fatos foram lavradas as notificações cabíveis, e a motocicleta apreendida e encaminhada ao pátio do Detran e o condutor orientado e liberado no local.