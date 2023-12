Polícia Civil prende traficante nos Cinco Conjuntos em Mandaguari

Em operação realizada pela Polícia Civil de Mandaguari, com apoio do Núcleo de Operação com Cães de Londrina, ao combate ao tráfico de drogas e comercio ilegal de armas de fogo no estado, foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão na Cidade de Mandaguari, sendo preso um indivíduo com 71 papelotes de cocaína, balança de precisão e aparelhos telefônicos.

Cumprindo pena já há 02 anos na Penitenciária de Maringá, o homem estava atualmente em liberdade, havia 30 dias.

Denúncias no 181 deram Início as investigações que ensejaram os Mandados de Busca e Apreensão.