A Polícia Civil de Mandaguari elucidou o crime que vitimou Edilson Campos, proprietário do Motel Alibi em Mandaguari. Dias após ser agredido violentamente na entrada do Motel, Edilson veio a óbito e durante as investigações, os dois acusados de agredirem Edilson foram identificados e encontrados na cidade de Cambé aonde residem. O pai A.D.R DE 58 anos e o filho L.D.R de 28 anos, foram encaminhados até a Delegacia de Mandaguari onde acabaram confessando o crime.