Ofertas do Central para quinta, sexta e sábado

Foi na manhã desta quinta-feira (10) no km 437 da BR-376, em Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. Uma caminhonete transportando cinco policiais militares capotou, resultando na morte de dois deles e ferindo outros três. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais são os soldados Mattheus Alex Albach Meira, de 29 anos, e Luis Fernando de Lima, de 33 anos. Os outros três policiais, com idades de 27 e 29 anos, sofreram apenas ferimentos leves. Os cinco policiais pertenciam à cidade vizinha de Telêmaco Borba e estavam em um veículo particular a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu por volta das 7h30. Não houve envolvimento de outros veículos no acidente, segundo a PRF.