Obras de viadutos na PR-444 em Mandaguari vão bloquear rodovia em fins de semana

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos na PR-444, em Mandaguari, será interrompido provisoriamente neste final de semana e no final de semana que vem. A medida é necessária para o lançamento das vigas de concreto dos viadutos em obras no trecho.

Nos dias 08 e 09 de junho, das 6h às 18h, a operação será no viaduto Cafezal, km 34+400. Nos dias 15 e 16, também das 6h às 18h, a ação acontece no viaduto de acesso à subestação da Copel, no km 35+600.

Durante estes períodos, o trânsito no sentido Maringá – Londrina ficará interditado no entroncamento da PR-444 com a BR-376, sendo os veículos direcionados para Jandaia do Sul. No sentido Londrina – Maringá, o trânsito na PR-444 será interrompido por períodos de 30 a 40 minutos, utilizando o sistema pare-e-siga.