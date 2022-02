Nesta sexta-feira (18), das 13 às 21 horas, acontece a dose de reforço para toda a população com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até dia 25/09/2021.

No mesmo dia acontece também a vacinação da segunda dose em atraso da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.

Comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.