Mulher morre após carro capotar no Contorno Norte de Apucarana

Uma mulher de 37 anos faleceu após capotar o veículo que conduzia no Contorno Norte de Apucarana.

O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (15), por volta das 19h30. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. De acordo com o Subtenente Martins dos Bombeiros, a motorista seguia no sentido Apucarana para Maringá, mas perdeu o controle do carro em uma descida, atravessou a pista, capotou no sentido contrário e parou em uma vala. Infelizmente, quando os resgatistas chegaram ao local, a mulher já estava sem vida. Ela estava sozinha no veículo e seria moradora de Apucarana.