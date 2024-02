Mulher é socorrida após carro capotar no Contorno Norte de Apucarana

Na manhã desta segunda-feira (5), uma motorista de 39 anos ficou ferida após capotar e colidir o automóvel que dirigia contra uma árvore. O acidente ocorreu na PR-170, no Contorno Norte, em Apucarana. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.

A mulher estava conduzindo um veículo VW/Fox de cor branca sentido a Maringá, quando perdeu o controle da direção em uma curva. O carro capotou e colidiu contra uma árvore.

A vítima ficou presa às ferragens, e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital da Providência.