Mulher é presa transportando skunk, haxixe e maconha em Mandaguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta segunda (29), em Mandaguari, uma mulher que transportava 283 quilos de maconha, 14 quilos de skunk e quatro quilos de haxixe num carro roubado.

Por volta da 1h, a equipe da PRF abordou um Toyota/Corolla na Unidade Operacional, na BR-376. A motorista deu impressão que fugiria, mas parou alguns metros à frente.

Questionada, a mulher, de 33 anos, disse que transportava as drogas no porta-malas, que pegou em Foz do Iguaçu e levaria para Londrina. Presa em flagrante, foi encaminhada com o carro recuperado e a droga para a Polícia Civil de Mandaguari.

Fonte PRF