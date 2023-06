Motorista fica ferido após veículo capotar em Apucarana

Na noite de terça-feira (27), um motorista de 31 anos ficou ferido após capotar o carro que conduzia. O acidente ocorreu por volta das 20h30 no km 248 da BR-376, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o condutor, que estava sozinho no veículo, foi encaminhado para o Hospital da Providência com ferimentos moderados, de acordo com os socorristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para investigar as causas do acidente. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao realizar uma curva próximo a um pontilhão. O carro, um GM Ônix com placas de Ponta Grossa-PR, ficou bastante danificado devido ao capotamento.