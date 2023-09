Motorista fica ferido após capotamento na BR-369 em Apucarana

Na manhã deste sábado (30), um motorista de 61 anos ficou ferido em um acidente registrado por volta das 7 horas, na BR-369, em Apucarana. O veículo envolvido no acidente foi uma caminhonete Ford F.100, que capotou na rodovia, nas imediações das empresas Simex e Frimesa.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro à vítima, que estava fora do veículo quando os socorristas chegaram. O motorista apresentava um ferimento na cabeça e foi prontamente atendido. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência.