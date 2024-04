Motorista de caminhão fica ferido em acidente na PR-444 em Mandaguari

Na tarde desta segunda-feira (01), um acidente envolvendo um Hyundai HB20 e um caminhão deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-444, em Mandaguari. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu quando o motorista do HB20 fez uma conversão à esquerda e foi atingido pelo caminhão, que tinha placas de Maringá. Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia.

O motorista do caminhão, de 47 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi para receber atendimento médico. Por outro lado, o condutor do carro, de 35 anos, saiu ileso do acidente.

A PRE esteve no local para registrar a ocorrência e tomar as devidas providências em relação ao acidente.