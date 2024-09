Motorista de caminhão fica ferido após colisão traseira na PR-444

Na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, um acidente chamou a atenção dos moradores próximos à PR-444, nos fundos do Jardim Delgado, em Mandaguari. Um caminhão baú de menor porte colidiu na traseira de um caminhão cargo, cujas placas indicavam ser de Apucarana.

Apesar da não gravidade do acidente, a vítima que estava no caminhão baú recebeu socorro imediato dos Bombeiros de Mandaguari. A situação foi avaliada, e embora o helicóptero do SAMU tenha sido acionado, não houve necessidade de transporte aéreo para Maringá.

