Motociclista fica ferido ao ser atingido por caminhoneta entre Jandaia e Mandaguari

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foi acionada por volta das 18h30 deste sábado (30) para prestar socorro a uma vítima de acidente de moto na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, próximo a granja.

Uma Toyota Hilux SW4 com emplacamento Mercosul registrado em Apucarana, que trafegava em direção a Jandaia do Sul, colidiu na traseira de uma motocicleta.

Apesar da violência da batida, o motociclista (Claudio) de 54 anos, morador em Mandaguari, não se feriu com gravidade. Ele sofreu diversas escoriações e uma contusão e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul.

Ao tentar tirar a caminhoneta do local do acidente, o motorista colidiu em um veículo que estava parado atrás, depois arrancou passando muito próximo dos socorristas e da vítima que ainda era atendida no solo.