Um motociclista de 28 anos morreu após um acidente com uma caminhonete registrado na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana. A colisão foi registrada no início da noite deste sábado (9).Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da Ford Ranger fugiu do local após a batida. A princípio, a colisão foi traseira. A causa do acidente ainda é apurada.

A Polícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas ao local. A identificação da vítima fatal ainda não foi informada.

