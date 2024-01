Luto no Futebol. Morre Zagallo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias pela morte de Zagallo.

Mario Jorge Lobo Zagallo, faleceu na noite de sexta-feira (5), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde dezembro e a causa foi falência múltipla dos órgãos.

Zagallo é uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Foi o treinador da icônica Seleção Brasileira de 1970, tricampeã mundial no México. Ganhou duas Copas como jogador: a de 1958, na Suécia, e a de 1962, no Chile. Foi coordenador de Parreira em 1994, Copa que o Brasil também venceu, nos Estados Unidos.

Ele também foi vice campeão como treinador da Seleção em 1998, na França. Trabalhou também na Copa de 2006, novamente na comissão técnica de Parreira.