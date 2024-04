Morador deixa porta destrancada e tem objetos furtados

Na manhã deste domingo, dia 21 de abril, um registro de furto qualificado foi feito na Avenida Antonio Guaita, na região do Nova Jandaia.

De acordo com o solicitante, que compareceu à sede da Segunda Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul, os fatos ocorreram no dia anterior. Durante sua ausência, entre 21h e 22h30, indivíduos teriam invadido sua residência. Eles pularam os muros ou o portão, que estava trancado, e tiveram acesso ao interior da casa por uma porta que estava apenas encostada.

Os invasores reviraram o imóvel e furtaram os seguintes objetos:

Três pares de tênis.

Um tablet.

Um celular.

Algumas joias fabricadas em ouro, no modelo feminino infantil.

.