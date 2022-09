Moça danifica moto em frente ao Pelotão da PM em Mandaguari

Nesta data (29/09) em frente ao Pelotão de Polícia Militar, a mulher de 19 anos teve um desentendimento com seu ex-namorado 43 anos e passou a danificar a motocicleta dele, quebrando várias peças do veículo. A mulher não acatou ao pedido dos policiais para parar com o ato e foi necessário uso de força moderada para contê-la. Também foi necessário uso de algemas para encaminhamento a delegacia, visto que ela se encontrava muito agressiva.