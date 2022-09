Mandaguari vai abrir agendamento para castração de cães e gatos na segunda-feira

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, abrirá o cadastramento para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (Castrapet-PR). O objetivo é atender 654 animais (machos e fêmeas), sendo 327 cães e 327 gatos.

Os interessados podem se cadastrar entre os dias 19 a 30/9, presencialmente na Prefeitura de Mandaguari ou via internet. Será preciso prencher um formulário de castração e registrar um protocolo, além de apresentar documentos pessoais.

No setor de Protocolo Geral, na Prefeitura (Av. Amazonas, 500 – Centro), o atendimento será feito de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Pelo site da Prefeitura, será possível fazer a inscrição diariamente durante 24 horas. Basta imprimir e preencher o formulário de castração , disponível no site da Prefeitura , e registrar o protocolo na seção “Protocolos” . Em seguida, é preciso encaminhar um email para o bemestaranimal@mandaguari.pr.gov.br, informando o número do protocolo gerado e anexando imagens do formulário devidamente preenchido. É preciso escrever “Castração” no assunto do email, que pode ser encaminhado até as 17h do dia 30/9.

Presencialmente ou via internet, será preciso apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do tutor; comprovante de residência; e cartão Auxílio Brasil ou CadÚnico (para comprovação de baixa renda). Internautas que optarem pela inscrição virtual devem anexar, no email da inscrição, a documentação pessoal.

PROGRAME-SE – As castrações, que são gratuitas, ocorrem nos dias 27, 28 e 29/10, no Ginásio de Esportes Xanduzão. Além da castração, os animais serão microchipados, e será disponibilizada a medicação necessária para o pós-operatório dos animais.

CASTRAMÓVEL – As cirurgias serão realizadas dentro do castramóvel, que é um veículo equipado para garantir a segurança dos pets durante os procedimentos. É preciso que os tutores respeitem o jejum absoluto de comida e água dos animais por oito horas antes da castração. A medida é necessária para que se recuperem da anestesia. Os animais que forem submetidos à cirurgia precisarão utilizar o colar elizabetano por 10 dias. O item deve ser providenciado pelo tutor.

CRITÉRIOS – Os critérios para cadastro prévio e seleção para a castração são: 2 ou mais animais por família, animais de 6 meses a 7 anos, macho ou fêmea. Na seguinte ordem: acumuladores; ONG’s; e portadores de cadastro Bolsa Família, CadÚnico ou com renda máxima de 2 salários mínimos.

CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

Inscriões de 19 a 30/9, na Prefeitura de Mandaguari, no setor de Protocolo Geral, ou pelo site da Prefeitura

Vagas 654

Data das castrações 27, 28 e 29/11

Onde Ginásio de Esporte Xanduzão (Travessa Iguaçu – Jardim Paraná), das 8h às 17h

Mais informações (44) 99168-3468 (Centro de Bem-Estar Animal)