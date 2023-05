Mandaguari registrou mais um crime de homicídio nesta quinta-feira (25)

Na última quinta-feira (25), por volta das 21h30, mais um homicídio foi registrado em Mandaguari. O crime ocorreu na Rua Ana Antônia de Jesus, no Cinco Conjuntos, e a vítima foi assassinada com três tiros no rosto.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Marcos Martins Fagundes, conhecido como “Caco”, de 44 anos. Ele era morador do Jardim Esplanada e tinha dois filhos.

A Polícia Civil já está investigando o caso e realizando diligências para identificar a autoria do crime.