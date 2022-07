Mandaguari: Policiais flagram jogo de azar em mercearia

A ROTAM, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Cristina, ao passar em frente a uma mercearia, constatou no interior do local uma tela transmitindo um jogo tipo bingo eletrônico. Quando a equipe perguntou ao proprietário do local, este informou que a tela mostra o jogo e este emite as vendas por uma outra maquina similar a uma maquina de cartão de crédito.

Foi constatada venda de jogo eletrônico de azar sendo noticiado que tal fato constitui crime. Os aparelhos foram apreendidos e o proprietário foi conduzida a delegacia para apresentação dos fatos e devido procedimento.