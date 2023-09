Cidades da região Norte do Paraná ganham mais 362 soldados da Polícia Militar

(AEN) Todos os municípios do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí receberão um reforço no efetivo policial a partir desta quarta-feira (13) com a formatura de mais 362 soldados da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A cerimônia que marca a conclusão do treinamento dos novos policiais militares aconteceu no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina, e contou com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Os formandos desta quarta-feira compõem um grupo de 2.482 novos soldados formados para atuarem em todo o estado e que foram selecionados em um concurso público estadual aberto em 2020.

Segundo o governador, o ingresso dos profissionais dos profissionais, que é uma das maiores da história da Polícia Militar do Paraná, ajuda a garantir a segurança da população paranaense e reafirma o compromisso com o fortalecimento da instituição.

“Fazemos isso porque segurança pública se faz de duas maneiras: com capital humano, que é a presença física policial, e também com investimento em tecnologia e novos armamentos. Investimos em 800 viaturas, mais de 20 mil pistolas, mais de 1 mil fuzis e dois novos helicópteros do Projeto Falcão. Estamos fazendo isso justamente para dar o amparo para os nossos policiais e para modernizar a segurança pública do Estado. O resultado disso é a queda nos índices de violência e aumento na segurança da população”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o ingresso deste novo grupo de policiais reforça o policiamento de todos os municípios do Estado. “A segurança pública está recebendo uma atenção muito especial por parte do Governo do Estado, o que representa um avanço muito importante para o Paraná. Estes 2,5 mil novos policiais sendo distribuídos de forma técnica para atender e reforçar todas as regiões do Estado”, afirmou.

REFORÇO – Os 362 novos policiais passam a integrar a estrutura de segurança pública do Estado sob a tutela do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná (CRPM), com início das atividades previstas para a próxima segunda-feira (18).

“Com a formação deste grupo, nós conseguiremos atender todos os municípios da região Norte do Estado. Isso representa um compromisso do Governo do Estado do Paraná e da Polícia Militar em realmente levar segurança para comunidade, mesmo aquela mais distante”, explicou o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, coronel Jeferson Luis de Souza.

A primeira formatura dos cerca de 2,5 mil novos soldados ocorreu na terça-feira (12), em Curitiba, onde 1.452 soldados dos 1º, 4º e 6º Comando Regional da PMPR foram integrados à Corporação. Outras duas cerimônias estão marcadas para quinta-feira (14), em Maringá, e sexta-feira (15), em Cascavel.

Com 82 mulheres entre os soldados formados, o equivalente a 22,6% do total, o 2º CRPM é o que possui a maior participação feminina entre os cinco comandos regionais. Em nível estadual, as novas policiais representam 18,8% do novo efetivo, o que representa o maior ingresso de mulheres na polícia de uma só vez.

Uma das formandas é Giovana Bernardi Pozzobom, que vai atuar pela 11ª Companhia Independente de Cambé. “Isso é bastante enriquecedor para a relação que teremos com a comunidade. A população feminina se sente mais representada. Acho que o acesso das mulheres à Polícia Militar também acaba ficando mais fácil, o que é muito importante”, explicou.

FORMAÇÃO COMPLETA – Após a aprovação, os soldados passaram por um treinamento de 10 meses, entre agosto de 2022 e maio de 2023, e depois cumpriram mais três meses de estágio operacional sob a supervisão dos policiais veteranos. A capacitação envolveu 50 disciplinas teóricas e práticas como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática de confronto armado e gerenciamento de crises.

De acordo com o coronel Jeferson Luis de Souza, o conteúdo programático das etapas de formação visa a capacitação plena dos profissionais para o exercício das atividades. “São policiais que saem daqui completamente aptos para trabalhar em campo e atender à população”, disse.

O soldado recém-formado Eduardo Rodrigues de Lima explicou que, durante o Curso de Formação, eles foram expostos a várias situações diferentes para que fossem preparados para o dia a dia da função. “Foi muito proveitoso. Ao longo do período de estágio, por exemplo, nós passamos por municípios menores e por cidades maiores, com diferentes índices de criminalidade, então saímos daqui muito preparados e com uma formação muito completa para trabalhar em qualquer lugar do Paraná”, contou.

OUTRAS CONTRATAÇÕES – Além dos profissionais recém-formados, o governador autorizou em maio a realização de um novo concurso público para a contratação de mais 230 praças da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Em agosto, o Governo do Estado também ampliou de 50 para 73 as vagas nos cursos de formação de cadetes da PMPR. Após a conclusão do treinamento de três anos na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, os futuros oficiais de ambas as instituições atuarão em área de comando, gestão operacional e planejamento.

As forças de segurança pública também foram contempladas, nos últimos anos, com a convocação de 150 delegados, 200 investigadores e 50 papiloscopistas para a Polícia Civil e a convocação de 90 profissionais de um concurso mais antigo da Polícia Científica, reforçando a estrutura de atendimento e investigação.

PRESENÇAS – Também participaram da cerimônia o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o comandante-geral da PMPR, Jefferson Silva; os deputados estaduais Alexandre Curi, Cloara Pinheiro, Tiago Amaral, Luiz Claudio Romanelli, Tercílio Turini, Soldado Adriano José, Cobra Repórter e Pedro Paulo Bazana; o prefeito em exercício de Londrina, João Mendonça; o prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre; além de outros prefeitos, vereadores e representantes das forças de segurança.