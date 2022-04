Lions realiza sua 52° Convenção do Distrito LD-6

Após dois dias intensos, de muito trabalho, correria, emoções e companheirismo, e um dia para descansar, nós só temos uma palavra a dizer: Gratidão! Gratidão a todos os CCLL, DDMM, CCLEO, leõezinhos e convidados, que nos prestigiaram e participaram da 52° Convenção do Distrito LD-6, seja de forma presencial, seja acompanhando pelo Facebook. Foram mais de trezentas pessoas, contando os dois dias, que se irmanaram, debateram, votaram e, acima de tudo, demonstraram a força do nosso Leonismo! Nossos leões fizeram a diferença, e mostraram ao mundo que sim, nós Acreditamos Em Um Mundo Melhor! Um agradecimento especial ao Lions Clube de Jandaia do Sul, pela organização perfeita e brilhante do evento, aos membros do gabinete que participaram de forma direta ou indireta para que os trabalhos saíssem a contento, às autoridades presentes, VP Fabrício Oliveira, ID Marciano Silvestre, CC Idercildo Thomé, deputado estadual Pedro Paulo Bazanna, prefeito Lauro de Souza Silva Júnior, presidente da Câmara João Paulo Bosio, à minha esposa e CaL Flávia e meus filhos João Vitor e Bárbara, e a Deus, que nos permitiu vivenciar esse momento! Queremos, de coração, agradecer a todos, pois o sucesso da convenção veio da soma dos esforços e da participação de cada um, pois vocês são a essência e a razão de ser do Leonismo! Muito obrigado! Acreditamos Em Um Mundo Melhor!

Veja todas as fotos AQUI