Ladrões fazem “limpa” em loja de materiais de construção

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Apucarana na manhã de sexta-feira (16) na Vila Reis.

Conforme a PM, em contato com o solicitante, foi relatado que, ao chegar no seu estabelecimento comercial, uma loja de materiais de construção, deparou-se com a porta de entrada arrombada, relatou ainda que, do interior da loja, foram subtraídos diversos itens como TV, cabos elétricos, muitas ferramentas, 80 pares de calçados, entre outros.

A equipe policial orientou as partes e confeccionou o BOU.