Jovem morre em acidente de moto na PR-444

Lamentavelmente, um acidente de trânsito provocou a morte de um jovem de apenas 23 anos. A colisão ocorreu na PR-444, próximo à Caixa de São Pedro, por volta das 11h40 deste domingo (14). As equipes do Samu e da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para prestar socorro.

Apesar dos esforços dos socorristas, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. De acordo com as informações preliminares, ninguém ficou ferido na caminhonete envolvida na batida. A moto conduzida pelo jovem ficou completamente destruída e ele seria morador da cidade de Cambé.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os procedimentos necessários. A ocorrência está sendo investigada e mais informações devem ser divulgadas em breve.