Jovem é morto a tiros em Apucarana

Foi no início da noite de domingo (22) no Distrito Vila Reis em Apucarana.

Confirme a PM, no local a vítima foi encontrada em decúbito ventral, sendo isolada a área e constatado o óbito pelo médico do SAMU. Após a constatação foram acionados os demais órgãos competentes.

Foram colhidas informações com a namorada da vítima onde relatou que na quinta-feira (19/10) houve uma discussão, não recordando o assunto, entre a vítima e um morador local, que na data de hoje novamente discutiram sobre o fato passado, dizendo

que ######### constantemente se alterava, que dado momento, saiu de frente a padaria onde estavam discutindo, dizendo que “aquilo não ficaria assim”.

No avançar da tarde, a vítima juntamente com sua namorada estariam se dirigindo para a praça do distrito, quando novamente se encontraram com #########, conversaram novamente e o autor de posse de uma arma de fogo efetuou vários disparos contra a vítima, vindo a cair ao solo, o autor tomando rumo ignorado.

A vítima foi identificada como Carlos Manoel da Silva Macedo, de 21 anos.