Jovem de 25 anos morre em acidente na BR-369 em Apucarana

Um grave acidente ocorreu no final da tarde deste domingo (9), na saída de Apucarana para Arapongas, no trecho da BR-369 próximo ao Monumento do Boné, popularmente conhecido como “Bonezão” e envolveu um GM Corsa e um VW Gol, resultando em uma vítima fatal e um ferido.

De acordo com as informações, um dos veículos estava transitando na contramão quando ocorreu a colisão. Equipes das ambulâncias dos Bombeiros e SAMU foram acionadas para prestar socorro.

A vítima fatal, uma jovem de 25 anos, estava conduzindo o VW Gol que colidiu com o Corsa, conduzido pelo rapaz, cuja idade não foi divulgada. O condutor do Corsa foi encaminhado em estado grave pelo Samu para o Hospital da Providência.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para a remoção do corpo.