Jovem de 22 anos é vítima de feminicídio em Apucarana

Na madrugada deste sábado (15), uma mulher de 22 anos foi vítima de feminicídio em Apucarana. O crime ocorreu em uma residência durante uma confraternização.

A vítima, identificada como Beatriz Cristina Domingues, solicitou um táxi para deixar o local. Quando o veículo chegou, o ex-marido da vítima, acompanhado por mais dois indivíduos, apareceu armado.

Beatriz se escondeu no banheiro na tentativa de se proteger, mas o ex-marido arrombou a porta e efetuou vários disparos contra ela, resultando em sua morte. Após o crime, o assassino fugiu no táxi juntamente com os outros dois homens.

O taxista, que afirmou ter sido sequestrado pelo ex-marido, foi encontrado e detido pela polícia, que está investigando o caso e o suspeito está sendo procurado. O casal tinha uma relação conturbada e havia registros de violência doméstica.

O corpo de Beatriz foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).