Jovem de 21 Anos Perde a Vida em Acidente Próximo a IABV em Mandaguari

Na manhã desta terça-feira, dia 9 de abril, um triste acidente na PR-444 ceifou a vida de uma jovem de apenas 21 anos. O ocorrido aconteceu próximo à IABV.

Segundo informações preliminares, a vítima estava a caminho do trabalho. Ela trabalhava na empresa Romagnole e conduzia sua motocicleta quando, de forma acidental, caiu do veículo. Infelizmente, a jovem foi atropelada logo em seguida.

A vítima foi identificada como Verônica Fernanda Ferreira Marques. Ela compartilhava sua vida com a mãe e sua filha, residindo entre os bairros Jardim Social e Pinheiro. As equipes de socorro do SIATE do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas, infelizmente, a mulher já havia falecido.

O corpo de Verônica foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para tomar os procedimentos necessários.