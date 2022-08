Indivíduo relata que roubaram seu carro enquanto estava inconsciente

Aconteceu em Mandaguari.

A equipe policial foi solicitada para atendimento de ocorrência de roubo, onde o solicitante relatou que na noite anterior, por volta de 20h, se encontrou com transeuntes que acabara de fazer amizade em via publica e, após conversa, resolveu ir com os mesmos em um bar próximo, onde relata que após adentrarem em seu veículo, sendo este uma VW Parati, e ingerir algumas bebidas alcoólicas com os indivíduos, este veio a perder a consciência e somente veio a despertar no dia de hoje, em sua residência.

O solicitante relatou estar com diversas lesões por todo o corpo, não se recordando do que as causou. Fora relatado também que seu veículo fora subtraído, e que este não se recorda de como tal delito ocorreu. Seus documentos pessoais, carteira e celular também foram subtraídos.

Foi oferecido atendimento médico a vítima, porém este veio a recusar. A equipe realizou diligencias em busca de suspeitos e do veículo, porém nada foi localizado.

A vítima foi orientada.