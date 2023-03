Incêndio destrói Centro de Distribuição da Cocari em Mandaguari

Bombeiros alertam a população para que não se aproximem do local, pois a fumaça é toxica e há risco de explosões.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão da Cocari de Mandaguari na tarde desta segunda-feira (20).

O barracão era utilizado para armazenagem de defensivos agrícolas.

Foi possivel visualizar a coluna de fumaça em Jandaia do Sul.

A Defesa Civil de Mandaguari recomendou a liberação de funcionários e o fechamento de empresas localizadas próximo ao Centro de Distribuição da Cooperativa Cocari, que foi destruído por um incêndio nesta segunda-feira (20). Moradores das proximidades também foram orientados a dormirem fora de casa.

Segundo Eduardo Abílio, secretário do Meio Ambiente da cidade, a preocupação é com a fumaça tóxica, proveniente da queima de todo o estoque de agrotóxicos, armazenado no barracão.