Idoso fica ferido após capotar caminhonete

Um idoso de 71 anos ficou preso nas ferragens após perder a direção do carro, uma Toyota Hilux, e capotar nesta terça-feira (27) próximo ao Pirapó. O acidente aconteceu na BR-376, no sentido Jandaia do Sul para Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados até o local. Segundo os socorristas, após perder a direção, o carro desceu um barranco próximo, capotando algumas vezes.

Após serrar parte do veículo, os bombeiros conseguiram retirar a vítima do carro. Ele teve diversas contusões e escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital da Providência.

As informações são do TnOnline