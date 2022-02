Evaristo Gomes, de 72 anos, desapareceu na quinta-feira (24/02). Ele foi visto as 19h no Ariri, indo sentido ao distrito São José.

Estava sem camisa e de calça azul quando saiu e não retornou.

Evaristo está com a saúde debilitada. Ele é Irmão do Marcelino Appolloni, tio da Mariani que trabalha no Móveis Apucarana e cunhado do saudoso Luiz Agueira.

Informações para a família: (43) 9 9158-4826 ou (43) 9 9175-1768.