Identificado jovem que foi assassinado em Apucarana na noite de sábado

Na noite do último sábado, dia 6 de abril, a cidade de Apucarana, foi palco de mais um homicídio. Mateus Maciel, um jovem de apenas 24 anos, perdeu a vida após ser baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prontamente encaminhou Mateus ao Hospital da Providência, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida.

O atentado ocorreu na Rua São Pedro, no Distrito de Vila Reis, bairro onde a vítima residia. A motivação por trás desse homicídio brutal e a identidade do autor dos disparos ainda permanecem um mistério. De acordo com informações da Polícia Civil, um rapaz em um veículo teria se aproximado e efetuado três tiros, fugindo rapidamente em seguida.