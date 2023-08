Homem tem pé amputado após ser atropelado por trem em Apucarana

Na madrugada desta quarta-feira (23) em Apucarana, um homem de 33 anos teve seu pé esquerdo amputado após ser atropelado por um trem.

O acidente ocorreu por volta da 1h45 próximo à entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I. Segundo relatos do maquinista, a vítima estava sentada na linha férrea e, mesmo com a buzina do trem, não saiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou o homem para o Hospital da Providência. Os Bombeiros também estiveram presentes na ocorrência.