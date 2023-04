Homem que morreu em acidente era condutor de ônibus da Saúde de Apucarana

Caio Prado, de 61 anos, era morador do Núcleo Habitacional João Goulart e trabalhava como condutor de ônibus da Autarquia de Saúde de Apucarana há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, ele transportou pacientes para Curitiba, mostrando dedicação e comprometimento com seu trabalho.

O acidente

Ocorreu no início da noite de quarta-feira (12) na BR-376 próximo a Vila Reis em Apucarana e envolveu dois veículos sendo um Cruze e um Fusca. Os veículos pegaram fogo.

A PRF informou que o veículo GM/Cruze seguia pela rodovia no sentido Apucarana/PR-Califórnia/PR, quando colidiu frontalmente com um automóvel VW/Fusca, que seguia no sentido contrário pela contramão de direção. Após a colisão os veículos capotaram e se incendiaram. O condutor do veículo Cruze conseguiu sair e sofreu apenas lesões leves. O condutor do Fusca ficou preso dentro do veículo e foi a óbito no local, sendo o corpo encaminhado para o IML de Apucarana.