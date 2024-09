Homem morre atropelado por trem em Mandaguari

Na noite desta sexta-feira (13), um homem foi atropelado pelo trem nas proximidades da Vila Vitória, a cerca de 50 metros do cruzamento no bairro.

Segundo informações preliminares, o homem, ainda não identificado, estava sentado próximo à linha férrea há algum tempo, quando a locomotiva o atingiu. Socorristas do SAMU e o Corpo de Bombeiros de Mandaguari foram acionados, mas, infelizmente, a vítima já estava em óbito.

As autoridades, incluindo a Polícia Civil e a equipe Científica, estiveram no local para investigar os detalhes do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para os procedimentos necessários.