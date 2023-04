Homem morre após ser atropelado por trem em Apucarana

Na noite desta sexta-feira (21), um homem morreu após ser atropelado por um trem em Apucarana.

O acidente aconteceu por volta das 18h45 no Jardim Ponta Grossa, próximo à capela mortuária. Equipes dos Bombeiros e do Samu foram acionadas e chegaram ao local, mas os ferimentos do homem eram gravíssimos. O Subtenente Leal dos Bombeiros relatou que apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados, porém, o homem ainda não foi identificado.