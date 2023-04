Homem é morto com tiro na cabeça em Apucarana

Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma casa na região do Jardim Colonial, zona leste de Apucarana, na noite da última quarta-feira (19). O crime ocorreu na Rua Alecia Gautti Pelissari e, segundo informações preliminares, o homem teria sido alvejado com um tiro na cabeça. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar também esteve no local e informou que a vítima havia saído da prisão há cerca de 15 dias. Até o momento, ninguém foi preso pelo homicídio e a investigação está em andamento. Com este caso, Apucarana continua a registrar um alto número de assassinatos, sendo este o 17º registrado somente neste ano.