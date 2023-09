Homem é encontrado morto na linha férrea em Apucarana

Um homem de 39 anos foi encontrado morto em linha férrea da área urbana na madrugada desta sexta-feira (29) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), o corpo estava junto ao pontilhão localizado na Travessa Vitória, na Vila Regina.

O homem foi localizado por volta das 3 horas por funcionários da empresa Rumo Transporte Ferroviário, responsável pela linha férrea da região, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Científica também compareceu ao local.

De acordo com informações dos agentes, na manga da camisa da vítima foi encontrado uma carteira com uma embalagem de cigarro e com os documentos do homem. Havia também um bilhete com números de telefone de familiares. Ainda conforme relatado pelos policiais, havia marcas de chinelo no corrimão do viaduto. As causas da morte serão investigadas.

As informações são do TnOnline