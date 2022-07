Homem é baleado em Mandaguari. Irmão e amigo teriam atirado nele

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi solicitada para atendimento de ocorrência no PAM onde ao fazer contato com funcionários do local foi informado a equipe que acabara de dar entrada no hospital um individuo com ferimento por disparo de arma de fogo. Imediatamente a equipe policial fez contato com a vitima, onde este relatou que estava em sua residência juntamente com seu irmão e seu amigo, e após discussão com os dois, ambos sacaram uma arma de fogo cada e tentaram contra a vida dele, onde este tentou se evadir rapidamente do local, porém foi atingido por um disparo em seu braço direito.

A vítima também não soube informar as vestes que os autores estavam. Diante dos fatos a equipe realizou diligencias por todo o local informado pela vitima, porem nenhum suspeito foi localizado.