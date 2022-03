Homem é assassinado na região da Vila Rica em Jandaia

Ailton Rocha Chagas, de 32 anos, foi encontrado morto com ferimento por disparo de arma de fogo em um terreno que fica entre a BR-376 e a linha férrea, na região da Vila Rica, próximo ao postinho de saúde, por volta de 0h desta quinta-feira (3)

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe foi acionada para comparecer no local pois havia uma pessoa caída no chão próximo a linha férrea. No local a ambulância do SAMU já se fazia presente com os socorristas Natanael e Marroco, que constataram o óbito por ferimento de arma de fogo.

Diante dos fatos fora isolado o local e acionados os órgãos competentes Polícia Civil, IML e Polícia Científica, tendo a equipe permanecido no local até que foram feitos todos os procedimento e o corpo retirado do local.