Governo do Estado lança edital para leilão de 312 veículos inservíveis e sucatas

(Agência Estadual) A Secretaria de Administração e Previdência do Paraná (Seap), em parceria com o Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), publicou o Edital de Leilão nº 14/2024 , com a oferta de 312 veículos, divididos em lotes de veículos recuperáveis e sucatas. O leilão será realizado de forma online e os interessados podem acessar o portal RD Leilões para participar.

O edital disponibiliza 312 veículos em condições de recuperação e um lote de sucata. Os lances iniciais para os veículos recuperáveis começam em R$ 958,80, destacando-se o Lote 11 como exemplo de preço base.

Os interessados devem se inscrever no portal até o dia 5 de dezembro de 2024. O leilão inicia no mesmo dia, às 10h, e será encerrado conforme o seguinte cronograma: lotes 1 ao 105 com encerramento a partir das 10h de 9 de dezembro de 2024; lotes 106 ao 209 com encerramento a partir das 10h de 10 de dezembro de 2024; lotes 210 ao 313 com encerramento a partir das 10h de 11 de dezembro de 2024.

Os pagamentos devem ser feitos um dia após o encerramento de cada lote, conforme as datas estipuladas no edital.

LOCAIS DE VISITAÇÃO – Para interessados em examinar os veículos, os pátios de visitação estarão disponíveis em Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Apucarana, em datas específicas:

1 – Lotes 01 ao 37 – Curitib a – Pátio do IDR-Paraná – Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida

Visita em 02/12/2024 (segunda-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

2 – Lotes 38 ao 203 – São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil – Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo

Visita em 29/11/2024 (sexta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

3 – Lote 204 – Maringá – Pátio do IBC-Maringá – Rua Francisco Ferreira de Miranda, n.º 1976, Parque Residencial Aeroporto

Visita em 03/12/2024 (terça-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

4 – Lotes 205 ao 242 – Maringá – Pátio do DER-PR – Av. Monteiro Lobato, n.º 885, Zona 08

Visita em 03/12/2024 (terça-feira), das 09h às 12h e das 13:30 às 17h

5 – Lotes 243 ao 254 – Maringá – Pátio do Corpo de Bombeiros: Rua Marques de Abrantes, n.º 78 – Zona 7

Visita em 04/12/2024 (quarta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

6 – Lotes 255 ao 313 – Apucarana – Pátio da Policia Civil: Rodovia BR 376 KM 245, n.º 651 – Ind. Zona Sul – Vila São Francisco

Visita em 05/12/2024 (quinta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

