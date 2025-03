Comunicado: Eleitores que deixaram de votar nas últimas eleições devem procurar o Fórum Eleitoral

Assunto: Cancelamento de faltosos 2025.

Foi publicada no mural do Fórum Eleitoral de Jandaia do Sul, a relação de eleitoras e eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições (2/10/2022, 30/10/2022 e 6/10/2024), cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos artigos 7º, § 3º, e 71, inciso V, do Código Eleitoral.

A consulta às eleitoras e eleitores faltosos(as) está disponível nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), através do Autoatendimento do Eleitor, no seguinte endereço: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimentoeleitor (item 7 – consultar situação eleitoral).

A eleitora ou eleitor identificado(a) como faltoso(a) deverá comparecer no Cartório Eleitoral, entre os dias 20/03/2025 e 19/05/2025 (segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas), portando documento de identificação com fotografia e comprovante de residência recente (ambos originais), para regularização de sua situação eleitoral, sob pena de cancelamento da inscrição eleitoral.

O telefone do Cartório Eleitoral é 0800 640 8400 e o WhatsApp (41) 3330- 8500

.