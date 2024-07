Faculdade de Mandaguari vai leiloar terreno

LEILÃO PÚBLICO Nº 1/2024

VENDA DE TERRENO NO CENTRO DE MANDAGUARI/PR.

A FAFIMAN realizará sessão pública referente ao leilão para fins de venda de seu terreno, localizado na rua José Ferreira Nho Belo, no centro, próximo ao Clube Recreativo, no Município de Mandaguari, com área de 1.350m2, com lance inicial de R$ 1.351.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil reais).

O telefone para esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 13h às 17h, no setor de Compras e Licitações, com a Comissão Permanente de Licitações, ou ainda, pelo e-mailcompras@fafiman.br.