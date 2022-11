Estelionatários se passam por funcionários de banco e furtam cartões em Mandaguari

Conforme a PM, a solicitante informou que recebeu uma ligação, relatando ser da agência bancária e que necessitava do cartão bancário da mesma para realizar o cancelamento do cartão, alegando que a mesma havia sido vítima de um golpe, momento em que fora dito que uma pessoa da agência iria buscar o cartão na residência da solicitante, quando chegou uma jovem com roupa social alegando ser funcionária do banco, sendo assim a vítima veio a entregar os cartões.

Momentos após a vítima desconfiou que poderia ser um golpe e pediu ajuda a uma vizinha que solicitou a equipe no local, tendo na chegada da equipe informado que os cartões já haviam sido bloqueados e a vítima orientada.