Está chegando o Lançamento OFICIAL do livro “Família Blindada contra os 7 principais males da atualidade”!

Vai ser incrível e acontecerá em 2 dias.

Dia 09 de Outubro o Lançamento e tarde de autógrafos será na cidade de Apucarana, a partir das 15hs no Caza Café – Carinho em cada detalhe! Fica na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1097 – Centro, Apucarana – PR.

E no dia 11 de Outubro o lançamento e tarde de autógrafos será na cidade de Jandaia do Sul, a partir das 15hs, na praça do Café, em frente ao teatro municipal.

O livro “Família Blindada contra os 7 principais males da atualidade” traz um conteúdo Jurídico/Cristão onde eu entrego estratégias e conhecimentos necessários para blindar sua família.

Nos dois dias estaremos disponibilizando exemplares do livro para você que ainda não adquiriu o seu.

E se você já adquiriu, escolha um dos dias e leve o seu livro para ser autografado pelo autor.

Serão tardes agradáveis e aberta a todos.

PARTICIPE!