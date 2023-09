Esposa é a principal suspeita de matar homem a facadas neste sábado em Apucarana

Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto a facadas em Apucarana, Paraná. O crime ocorreu na manhã deste sábado (2) no Residencial Sumatra, na Rua Tapuias. A esposa da vítima é a principal suspeita do homicídio e está foragida. Segundo os vizinhos, houve uma briga entre o casal antes do crime, e a mulher afirmou ter matado o marido antes de fugir. Os bombeiros confirmaram o óbito, explicando que o homem apresentava pelo menos uma perfuração nas costas. A polícia está no local realizando os procedimentos de investigação, e o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.