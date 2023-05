Engavetamento no centro de Apucarana deixa um ferido

Na manhã desta terça-feira, 16, um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. Segundo relatos, uma Fiat Fiorino, que transportava um homem de 31 anos como passageiro, se envolveu em um engavetamento com uma caminhonete L200 e um Renault Duster, próximo ao Estádio Municipal Olímpio Barreto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido nos outros veículos.

As equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local para prestar socorro à vítima e atender a ocorrência. De acordo com testemunhas, a Duster teria colidido com a traseira da Fiorino, prensando o veículo contra a caminhonete que seguia à frente. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia.